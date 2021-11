Angesichts der Spannungen an der belarussischen Grenze hat EU-Ratspräsident Michel Polen die Solidarität der Europäischen Union zugesichert. Es gehe um einen hybriden Angriff nicht nur auf Polen, sondern auf die gesamte EU, sagte Michel nach einem Treffen mit Ministerpräsident Morawiecki in Warschau. Jetzt sei entschlossenes Handeln nötig.

Michel sprach auch von der Möglichkeit EU-finanzierter Sperranlagen. Eine Stellungnahme des juristischen Dienstes der Europäischen Rates hat ergeben, dass es möglich ist, eine "physische" Infrastruktur zum Grenzschutz aus EU-Mitteln zu finanzieren. Die Entscheidung darüber liegt bei der Kommission, die es bislang abgelehnt hat, Grenzzäune zu finanzieren.



In dem Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen sitzen derzeit tausende Migranten fest. Beide Länder haben Soldaten in dem Gebiet stationiert. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Migranten aus dem Nahen Osten in die EU-Staaten Lettland, Litauen und Polen zu lotsen.



Bundeskanzlerin Merkel hat den russischen Präsidenten Putin in einem Telefonat gebeten, auf die Regierung in Minsk einzuwirken. Die Instrumentalisierung von Migranten gegen die Europäische Union durch das belarussische Regime sei unmenschlich und vollkommen inakzeptabel.



UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat sich besorgt über die Lage an der Grenze gezeigt. Sie sei entsetzt, dass so viele Migranten in einer verzweifelten Lage bei eisigen Temperaturen allein gelassen würden, erklärte Bachelet in Genf. Die beteiligten Staaten müssten diese untragbare Situation umgehend und entsprechend ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen lösen. Zugleich verlangte Bachelet sofortigen Zugang für Helfer, Journalisten und Rechtsbeistände.

