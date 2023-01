EU-Ratspräsident Charles Michel (IMAGO/NurPhoto)

Michel erklärte, er verurteile das Vorgehen der Angreifer "auf das Schärfste". Seine volle Unterstützung gelte Präsident Lula da Silva, der von Millionen Brasilianern in fairen und freien Wahlen demokratisch gewählt wurde, betonte Michel.

Das Weiße Haus in Washington teilte mit, die USA verurteilten jeden Versuch, die Demokratie in Brasilien zu unterwandern. Die Unterstützung der US-Regierung für das Land seien - so wörtlich - "unerschütterlich".

Solidaritätsnoten an den brasilianischen Präsidenten kamen unter anderem auch aus Frankreich und Mexiko.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.