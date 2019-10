Im Brexit-Streit hat EU-Ratspräsident Tusk den britischen Premierminister Johnson kritisiert.

Tusk schrieb auf Twitter, es gehe nicht um das Gewinnen eines Zitat "dummen Schwarze-Peter-Spiels". Es gehe um die Zukunft Europas und Großbritanniens und um die Sicherheit und die Interessen der Menschen. Johnson wolle keinen Deal, er wolle keine Fristverlängerung, er wolle den Austritt nicht widerrufen, betonte Tusk. Er fragte Johnson in seinem Tweet, was er eigentlich wolle.



Vorausgegangen war Berichten zufolge ein Telefonat zwischen Johnson und Bundeskanzlerin Merkel. Darin soll die Kanzlerin verlangt haben, dass London seinen Widerstand gegen einen Verbleib Nordirlands in der europäischen Zollunion aufgibt. Britische Medien berichten unter Verweis auf das Telefonat, die britische Regierung in London glaube nun selbst nicht mehr an einen Erfolg der Gespräche über ein EU-Austrittsabkommen. Schottlands Regierungschefin Sturgeon warf der britischen Regierung daraufhin auf Twitter vor, sie versuche, Merkel die Schuld für ein mögliches Scheitern der Brexit-Gespräche anzulasten.



Derzeit beraten die Unterhändler der EU-Kommission und Großbritanniens in Brüssel, um den drohenden ungeregelten Brexit am 31. Oktober noch abzuwenden.