EU-Ratspräsident Tusk hat mit Äußerungen über die Brexit-Verfechter in Großbritannien Verärgerung ausgelöst.

Auf einer Pressekonferenz in Brüssel hatte er von Premierministerin May realistische Vorschläge für einen geregelten EU-Austritt des Landes verlangt. Anschließend sagte Tusk: Er frage sich, wie der "besondere Platz in der Hölle" für jene aussehe, die den Brexit vorangetrieben hätten, ohne einen Plan zu haben, wie sie ihn sicher über die Bühne bringen könnten.



Ein Sprecher der britischen Regierung kritisierte, Tusk müsse sich fragen lassen, ob er diese Wortwahl für hilfreich halte. Die für Parlamentsfragen zuständige britische Ministerin Leadsom forderte eine Entschuldigung vom EU-Ratspräsidenten.