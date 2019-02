EU-Ratspräsident Tusk hat sich für eine Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union ausgesprochen. Tusk sagte im ägyptischen Scharm el Scheich, ein späterer Zeitpunkt wäre eine vernünftige Lösung. Tusk deutete auch eine Zustimmung der 27 Mitgliedsländer an.

Am Wochenende hatten bereits die britische Arbeitsministerin Rudd, Wirtschaftsminister Clark und Justizminister Gauke in einem Zeitungsbericht Premierministerin May aufgefordert, sich in Brüssel für eine Verschiebung des Austrittsdatums einzusetzen. Bislang plant die britische Regierung, den Staatenbund am 29. März zu verlassen.



May betonte heute, sie halte an dem Datum weiter fest. Eine Verschiebung löse nicht das Problem. Außerdem sei ein Abkommen mit der EU in greifbarer Nähe, versicherte sie. Dagegen erklärte Tusk mit Blick auf das britische Unterhaus, es sei klar, dass es in London keine Mehrheit für ein Brexit-Abkommen gebe. Die Chancen für eine Absegnung des ausgehandelten Vertrags würden immer geringer.