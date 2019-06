Finnland will den Klimaschutz zu einem Schwerpunkt seiner sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft machen, die am 1. Juli beginnt.

Bis zum Jahresende solle es gelingen, die Europäische Union auf eine klima-neutrale Wirtschaftspolitik bis 2050 festzulegen, erklärte Ministerpräsident Rinne in Helsinki. Er betonte, es gehe seinem Land um soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit. Gleichzeitig betonte der finnische Regierungschef gemeinsame Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Gerichte und freie Medien. Die Situation in Ländern wie Ungarn müsse weiter besprochen werden und auch bei der Aufstellung des nächsten Haushaltsrahmens der Eurpäischen Union eine Rolle spielen. Geld solle nicht an Länder fließen, die Rechtsstaatlichkeit nicht einhielten, betonte der sozialdemokratische Regierungschef.