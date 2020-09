Kulturstaatsministerin Grütters hat im Kulturausschusses des Europäischen Parlamentes die Ziele der deutschen EU-Ratspräsidentschaft für Kultur und Medien vorgestellt.

Mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie appellierte sie an die drei EU-Institutionen, die Bereiche gemeinsam wieder stark zu machen. Ein Schwerpunkt sei der Medienpluralismus, sagte Grütters in der digitalen Anhörung. Die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig verlässliche Informationen und wie anfällig unsere Mediensysteme seien.



Im Bereich Kultur werde es der deutschen Ratspräsidentschaft um mehr Chancengleichheit gehen. Zudem wolle sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass Geschlechtergerechtigkeit bei kultur- und medienpolitischen Maßnahmen der EU grundsätzlich mitgedacht wird, so die Kulturstaatsministerin.