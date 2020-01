Kroatien will die Südost-Erweiterung der Europäischen Union in den Mittelpunkt seiner EU-Ratspräsidentschaft stellen.

Bei einem Gipfeltreffen in Zagreb im Mai wolle man die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien in die Staatengemeinschaft vorantreiben, sagte der kroatische Ministerpräsident Plenkovic bei der Vorstellung des Programms zum Ratsvorsitz seines Landes in Straßburg.



Die Südost-Erweiterung der EU ist zuletzt ins Stocken geraten. Im Oktober gab der EU-Rat - anders als zugesagt - doch kein grünes Licht für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien.