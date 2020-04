Außenminister Maas will die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie zum Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte machen. In einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt" schreibt der SPD-Politiker, man strebe eine "Corona-Präsidentschaft" an, um die Folgen der Pandemie zu überwinden. Es gelte, Lehren aus der Krise zu ziehen.

Beispiele dafür seien eine Verbesserung des europäischen Katastrophenschutzes und eine gemeinsame Beschaffung und Produktion von lebenswichtigen Medizingütern. Es gehe auch darum, die Beschränkungen für freies Reisen und den Binnenmarkt schrittweise und koordiniert zurückzuführen.



Außerdem müssen nach den Worten von Maas Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit unter dem Deckmantel der Pandemie rückgängig gemacht werden. Diese seien in Europa nicht hinnehmbar. Wer das Wertefundament der Europäischen Union untergrabe, sollte nicht damit rechnen, von den finanziellen Vorteilen der Union uneingeschränkt zu profitieren.