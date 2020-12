Portugal will in seiner bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft die Überwindung der Corona-Krise vorantreiben.

Dazu gehören die Umsetzung der Impfstrategie und eine Eindämmung der pandemiebedingten Wirtschaftskrise mit den Mitteln aus dem europäischen Aufbaufonds. Es geht Portugal aber auch um die Außen- und Sicherheitspolitik. Außenminister Santos Silva sagte dem Deutschlandfunk, man wolle den Blick auf den Konflikt in der mosambikanischen Provinz Cabo Delgado richten. Im Norden der ehemaligen portugiesischen Kolonie sind nach UNO-Angaben inzwischen mehr als 500.000 Menschen auf der Flucht vor der Gewalt islamistischer Extremisten. Santos Silva betonte, die Priorität sei, die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren. Die Regierung in Lissabon selbst werde noch mehr in die Ausbildung und Ausrüstung mosambikanischer Truppen investieren.



Portugal übernimmt am Neujahrstag die immer auf ein halbes Jahr begrenzte EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland. Das Gespräch mit Außenminister Augusto Santos Silva hören Sie am 31.12.2020 in der Deutschlandfunk-Sendung "Europa heute".

