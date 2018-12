Die rumänische Regierung hat Vorwürfe von EU-Kommissionspräsident Juncker zurückgewiesen, nicht gut genug auf die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union vorbereitet zu sein.

Handelsminister Oprea erklärte, innenpolitischen Streit gebe es nicht nur in Rumänien, sondern auch in anderen EU-Staaten. Die Regierung verfüge über eine stabile Mehrheit im Parlament. Außenminister Melescanu und Europaminister Ciamba betonten, man werde innenpolitische Meinungsverschiedenheiten nicht nach außen tragen.



Juncker hatte gesagt, Rumänien brauche zuhause eine geschlossene Front, um während der Ratspräsidentschaft auch die Einheit Europas zu fördern. Er glaube aber, dass die Führung in Bukarest noch nicht in vollem Umfang begriffen habe, was es bedeute, den Vorsitz über die EU-Länder zu führen. - Bukarest übernimmt am ersten Januar die Ratspräsidentschaft.