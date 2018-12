Der CSU-Europapolitiker Ferber hat die Regierung in Rumänien davor gewarnt, den EU-Ratsvorsitz für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren.

Es stünden ab Januar eine Reihe von Entscheidungen an, bei denen eine Ratspräsidentschaft nicht dazu missbraucht werden könne, innenpolitische Angelegenheiten auf europäischer Ebene zu lösen, sagte Ferber im Deutschlandfunk. Als Beispiel nannte der CSU-Politiker die Bemühungen, dem Schengenraum beizutreten oder das EU-Programm zur Korruptionsbekämpfung auszusetzen. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Innen- und Justizminister der EU sich in dieser Frage auch nur einen Millimeter bewegen würden, betonte Ferber. Zuletzt hatte Rumänien vor allem mit politischen Zerwürfnissen und umstrittenen Reformen auf sich aufmerksam gemacht. Kommissionspräsident Juncker hatte deshalb Zweifel an Rumäniens Eignung als EU-Ratsvorsitz geäußert. Das Land übernimmt ab morgen den Vorsitz von Österreich - zum ersten Mal seit seinem EU-Beitritt 2007.