Es ist die große europapolitische Bühne, die Österreichs Bundeskanzler an diesem Wochenende betritt: "Wir übernehmen mit 1. Juli den Ratsvorsitz und suchen hier natürlich auch nach Verbündeten, nach Unterstützern."

Sechs Monate, auf die sich Sebastian Kurz und seine Beraterteam gründlich vorbereitet haben: Sorgsam choreografierte Auftritte und schlüssig klingende, bündige Botschaften des österreichischen Bundeskanzlers sollen ihre mediale, und damit politische Wirkung entfalten. Etwa gleich an diesen Samstag - Übergabe der EU-Ratspräsidentschaft in luftigen Höhen, auf dem 1.900 Meter hohen Planai , dem Hausberg von Schladming. Im September dann in Salzburgs malerischer Innenstadt - EU-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Sebastian Kurz ist gewillt, seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik innerhalb der Europäischen Union mehrheitsfähig zu machen. Und: Er nennt dabei Fristen:

"Spätestens muss es Fortschritt geben am 20. September, wenn es den informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs unter österreichischem Vorsitz in Salzburg geben wird."

"Europa funktioniert nur mit ordentlichen Außengrenzen"

Konsistent ist Kurz in den vergangenen Wochen und Monaten bei der gleichen politischen Aussage geblieben, wie etwa hier, Mitte März in Sofia, in Anwesenheit von Bulgariens Regierungschef Borissow, seines Vorgängers im Amt des EU-Ratspräsidenten:

"Es bringt auch nichts, hier Griechenland, Italien oder andere allein zu lassen, sondern wir als Europäische Union müssen wissen: Ein Europa ohne Grenzen nach innen, funktioniert nur, mit ordentlichen Außengrenzen."

Österreich am Beginn der Ratspräsidentschaft: Da erwarte man sich keine großen Worte und humanitären Phrasen, meint der Herausgeber der liberalen Wochenzeitung "Falter", Armin Thunher. Wohl aber hätten die Bevölkerung etwas anderes verdient als "schieres rechtspopulistische Schlaucherltum, als diesen falschen Fortschritt." Im Nationalrat gehört Matthias Strolz, bis vor wenigen Tagen Parteichef der liberalen "Neos" zu den scharfzügigsten Kritikern des Kanzlers. Dass Kurz sein Handwerk verstehe, daran habe er, Strolz, nie gezweifelt. Das sei "ganz großes Kino".

Kritisierte Achsenpolitik

"Ich zweifele aber an seiner Vision und den Zielen, den er dient. Ich halte das für seelenlose Politik, die Sie vorantreiben, diese Achsen von Salvini, über Orban, über Seehofer bis Kurz. Das ist seelenlose Politik. Mit der kann man Wahlen gewinnen, jawohl, aber mit der kann man Europa keine Seele geben und Europa braucht eine Seele."

Das Wort von der "Achse der Willigen" hatte Sebastian Kurz unter Verweis auf den europäischen Grenzschutzes Mitte Juni in Berlin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer in die öffentliche Debatte eingeführt. Seehofer habe in dieser Frage in Österreich "einen starken Partner", so der Kanzler. Ob Sebastian Kurz diesen Achsen-Begriff in den kommenden sechs Monaten als EU-Ratspräsident weiterhin verwenden wird, bleibt zunächst sein Geheimnis.