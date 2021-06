Slowenien übernimmt heute den alle sechs Monate wechselnden EU-Ratsvorsitz.

Die frühere Teilrepublik des zerfallenen Jugoslawiens will sich in seiner Präsidentschaft für schnellere Fortschritte bei EU-Beitrittsgesprächen mit Westbalkanländern einsetzen. Zudem strebt sie unter anderem Kompromisse im jahrelangen Streit über eine EU-Asylreform an. Desweiteren möchte die Regierung in Ljubljana die Bemühungen um eine stärkere Widerstandsfähigkeit der Europäischen Union gegen Krisen wie die Corona-Pandemie vorantreiben.

