EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat zur heutigen Übernahme des Ratsvorsitzes durch Slowenien einen Appell an Ministerpräsident Jansa gerichtet.

Der Ratspräsidentschaft komme auch in Fragen der Rechtsstaatlichkeit eine wichtige Rolle zu, sagte von der Leyen in der Hauptstadt Ljubljana, wo sie mit Jansa zusammenkam. Vertrauen sei das wertvollste Kapital der Europäischen Union. Dazu gehöre auch das Vertrauen in ein unabhängiges Justizsystem sowie in unabhängige und ausreichend finanzierte Medien. Jansa wies Vorwürfe zurück, er stehe im aktuellen Streit innerhalb der EU über die Einhaltung der Rechtstaatlichkeit auf der Seite Ungarns. Im Übrigen wolle er sich während der sechsmonatigen Ratspräsidentschaft seines Landes für die EU-Erweiterung einsetzen.

