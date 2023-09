EU rechnet mit wachsender Zahl der Asylanträge. (picture alliance / Andreas Franke)

Diese Schätzung teilte die Europäische Asylagentur mit Sitz in maltesischen La Valetta auf Basis aktueller Zahlen mit. Demnach wurden im ersten Halbjahr in den 27 Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz 519.000 Asylanträge gestellt. Das entspricht einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2022. Die meisten Schutzgesuche kamen wie in den Vorjahren von Syrern.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.