Vor dem Europäischen Gerichtshof beginnt heute die Verhandlung zu den von Polen und Ungarn eingereichten Klagen gegen den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus.

Die beteiligten Parteien können dabei ihre Position mündlich erläutern. Der Mechanismus soll den Schutz von EU-Geldern garantieren, die missbräuchlich durch Mitgliedstaaten verwendet werden, die sich nicht an die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien halten. Die Regierungen in Budapest und Warschau befürchten, dass das neue Verfahren vor allem gegen sie eingesetzt werden soll. Kritiker werfen ihnen vor, die Justiz entgegen den EU-Standards zu beeinflussen.



Mit einem Urteil des Luxemburger Gerichts wird in einigen Monaten gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.