Das Europäische Parlament will künftig die Bewilligung von Geldern davon abhängig machen, ob rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden.

Agenturberichten zufolge haben sich Parlament und die Mitgliedsstaaten mehrheitlich darauf verständigt, dass im nächsten Gemeinschaftshaushalt ein sogenannter Rechtsstaatsmechanismus eingeführt wird. Demnach soll die Vergabe von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien in den Mitgliedstaaten geknüpft werden. Insbesondere Ungarn steht aufgrund von Verstößen gegen europäische Standards immer wieder in der Kritik. Mit Spannung wird nun erwartet, ob Ungarn und auch Polen aus Protest dagegen wichtige Entscheidungen für den langfristigen EU-Haushalt und das geplante Corona-Konjunkturprogramm blockieren.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.