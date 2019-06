Die Europäische Agentur für Flugsicherheit hat europaweit einheitliche Bestimmungen für Drohnenflüge festgelegt.

Diese Regelungen müssen innerhalb eines Jahres in nationales Recht überführt werden, teilte die Agentur in Köln mit. Neben technischen Anforderungen schreibt das Regelwerk unter anderem auch Standards für den sicheren Betrieb von Drohnen vor. Außerdem muss künftig genau zugeordnet werden können, wer das Fluggerät betreibt. Grund für die neuen EU-weit geltenden Bestimmungen sind mehrere Störungen an verschiedenen Flughäfen durch unerlaubte oder unangemeldete Drohnenflüge.