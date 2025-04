Nach Erdbeben in Myanmar

Die EU-Kommission kündigte in Brüssel den Start eines ersten Flugzeugs von Kopenhagen aus an. An Bord seien 80 Tonnen Hilfsgüter, unter anderem zelte, Wasser und Medikamente. Zudem soll ein Team von europäischen Experten in die Region aufbrechen, um die Hilfe zu koordinieren. Die Zahl der Erdbebenopfer steig unterdessen auf mehr als 2.800. Tausende wurden verletzt.

Die Militärregierung in Myanmar lehnte einen Waffenstillstand mit den Rebellen für die Zeit der Hilfsmaßnahmen ab. General Min Aung Hlaing bezeichnete das Angebot der Widerstandsgruppen als Täuschungsmanöver. Nach Medienberichten werden von der Militärjunta auch zivile Ziele in der Nähe des Erdbebengebiets bombardiert.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.