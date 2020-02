Rijeka in Kroatien und Galway in Irland sind von heute an für ein Jahr die Europäischen Kulturhauptstädte.

Galway, ein ehemaliges Fischerdorf, hat sich zu einer vor allem bei Studenten beliebten Stadt mit 80.000 Einwohnern entwickelt, die als Hochburg für traditionelle irische Musik gilt. Rijeka ist mit 130.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Kroatiens. Leitmotive für die Veranstaltungen im Kulturhauptstadt-Jahr sind dort Wasser, Arbeit und Migration. In Galway sind es Sprache, Landschaft und Migration.



Die Kulturhauptstadt Europas ist eine Initiative der Europäischen Union. Jedes Jahr werden zwei Städte ernannt - eine aus den alten EU-Staaten und eine aus den neuen.