Kommentar zum Iran

Die nun beschlossenen Sanktionen gegen elf Personen und vier Organisationen werden den massiven Protesten im Iran nicht annähernd gerecht. Ausmaß und Dauer des zivilen Aufstands gegen die Mullahs und ihre Regime haben eine seit Jahrzehnten nicht gesehene Qualität.

Da hilft es nichts, wenn Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf ohnehin schon bestehende Sanktionen gegen den Iran verweist. Oder auf die Möglichkeit weiterer Sanktionen gegen Teheran in der Zukunft. Die Menschen im Iran hoffen jetzt auf ein Zeichen aus dem Westen, auf ein substantielles Zeichen der Solidarität. Dieses Zeichen ist jenseits rhetorischer Beteuerungen ausgeblieben. Nur Jean Asselborn, der langjährige Außenminister Luxemburgs, hat es ehrlich ausgesprochen: „Die Möglichkeiten, die wir haben, sind etwas beschränkt“, konzedierte Asselborn vor Beginn der Beratungen. Warum ist das so?

Chancen auf eine belastbare Einigung gering

Die anhaltenden Versuche von Amerikanern und Europäern, das von der Obama-Regierung mitverhandelte und von Trump zerstörte Atomabkommen unter Joe Biden wiederzubeleben stehen, wie der berühmte Elefant, im Raum. Wie es gelingen soll, einen glaubwürdigen Deal mit dem Regime zu machen, das gleichzeitig auf friedliche Demonstranten einprügelt, sie inhaftiert und foltert, ist völlig rätselhaft. Schon vor Ausbruch der Proteste im September waren die Chancen auf eine belastbare Einigung gering. Jetzt sind sie Illusion.

All diejenigen, die auf die absehbaren Folgen gescheiterter Atomverhandlungen mit diesem Regime verweisen, haben recht. Es droht dann ein atomarer Rüstungswettlauf in der Region, es droht dann eine militärische Intervention durch Israel und die Amerikaner. Aber einem glaubwürdigen Abkommen fehlt jede Grundlage. Etwa die Bereitschaft der Iraner, ihre Atomprogramm transparent zu machen. Immerhin ist Teheran der Bombe in den vergangenen Jahren in gutes Stück nähergekommen. Und in Washington kann Joe Biden einen Deal nur bis zum Ende seiner Amtszeit garantieren. Das reicht den Iranern nicht.

Barack Obama zählt es zu den Fehlern seiner Amtszeit, die iranischen Proteste 2009 nicht stärker öffentlich unterstützt zu haben. Jeder demokratische Protest gegen Unterdrückung und Zwangsherrschaft verdient Anerkennung, so sieht es der ehemalige Präsident im Rückblick. Die Aussetzung der Atomgespräche durch den Westen wäre auch nur ein Symbol, doch es wäre ein ungleich stärkeres Zeichen als die nun beschlossenen Sanktionen.