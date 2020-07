Moskau droht mit Maßnahmen gegen die Sanktionen der Europäischen Union wegen mehrerer mutmaßlicher Hackerangriffe aus Russland.

Solch ein unfreundlicher Akt dürfe natürlich nicht unbeantwortet bleiben, erklärte das Außenministerium in Moskau. Wie immer in der Diplomatie werde dies spiegelbildlich sein. Brüssel habe diese Entscheidung ohne Beweise getroffen. Dass es hierfür politische Hintergründe gebe, sei offensichtlich.



Die EU hatte gestern Strafmaßnahmen verhängt. Betroffen sind unter anderem vier russische Spezialisten, denen ein versuchter Cyberangriff auf die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in Den Haag vorgeworfen wird.