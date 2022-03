Ein Bus-Konvoi in Saporischschja, Ukraine, der Menschen im umlagerten Mariupol humanitäre Hilfe bringen und Menschen evakuieren soll. (imago / Ukrinform / Dmytro Smolyenko)

Wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mitteilte, wurden Sanktionen gegen 160 Personen verhängt, die an der russischen Aggression beteiligt sein sollen. Ihr Vermögen und jenes ihrer Angehörigen wird danach innerhalb der EU eingefroren. Die Einreise in die Europäische Union wird ihnen untersagt. Um Schlupflöcher zu schließen, wurden zudem Vorschriften zu Kryptowährungen und den Exportverboten für einige Technologien ergänzt.

Auch gegen Belarus gibt es Strafmaßnahmen. Drei weitere belarussische Banken werden aus dem Kommunikationssystem Swift ausgeschlossen. Die Sanktionen sollen ab morgen greifen. Es ist das vierte Sanktionspaket gegen Russland binnen zwei Wochen. Die ukrainische Regierung hatte einen Stopp von Energieimporten aus Russland gefordert. Darauf konnten sich die EU-Staaten aber nicht einigen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.