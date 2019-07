Das europäische Satelliten-Navigationssystem Galileo ist seit dem Wochenende fast vollständig ausgefallen.

Die zuständige EU-Agentur teilte mit, die Ursache sei noch nicht bekannt. Das Problem liege bei der Infrastruktur am Boden, nicht bei den Satelliten im Weltall. Nicht betroffen war den Angaben zufolge einzig der Such- und Rettungsdienst, mit dem Menschen in Notlagen aufgespürt werden können. - Galileo soll Europa unabhängig vom amerikanischen System GPS machen. Einzelne Dienste laufen seit 2016 in einer Erprobungsphase.