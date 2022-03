Ohne SWIFT können die Banken keine Transaktionen in anderen Ländern mehr durchführen. (picture-alliance/ dpa / Fredrik von Erichsen)

Darauf hätten sich die Ständigen Vertreter der 27 EU-Staaten in Brüssel verständigt, teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft mit. Die Maßnahmen sollen am Mittwoch mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten. Der Ausschluss aus dem Swift-System gehört zu einer ganzen Reihe von Sanktionen, die die EU nach dem russischen Überfall auf die Ukraine angekündigt hatte.

Swift ist der Kommunikationskanal der internationalen Finanzwelt. Die ausgeschlossenen Banken können keine Transaktionen mehr in anderen Ländern abwickeln. Dies wird Zahlungs- und Warenströme verlangsamen oder ganz verhindern. Von den Sanktionen sind daher auch ausländische Firmen betroffen, die in Russland tätig sind.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.