Auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel ist auch in der Nacht kein Ergebnis in Sicht.

Die Verhandlungen zu den EU-Finanzen und zum Corona-Hilfspaket wurden gegen Mitternacht erneut für eine kurze Pause unterbrochen und dann wieder aufgenommen. Nach Angaben von Delegationsmitgliedern ist der Ton bei den Gesprächen inzwischen teils gereizt. So habe Frankreichs Präsident Macron Österreich, Dänemark, Schweden, den Niederlanden und Finnland im Streit um die geplanten EU-Hilfszahlungen zur Überwindung der Corona-Krise Egoismus vorgeworfen und mit seinem Rückzug vom Gipfel gedroht. Die fünf Staaten beharren darauf, dass die Gelder vor allem als Kredite ausgezahlt werden und weniger als Zuschüsse.



Uneins sind die Staats- und Regierungschefs Diplomaten zufolge auch beim Streit um einen geplanten Rechtsstaatsmechanismus. Dieser würde die Auszahlung von EU-Geld künftig daran koppeln, ob Empfängerstaaten rechtsstaatliche Standards einhalten. Länder wie Ungarn und Polen lehnen das ab.