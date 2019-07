Der EU-Gipfel hat eine Entscheidung über die Nachfolge von Kommissionschef Juncker vertagt.

Trotz einer Marathonsitzung in der vergangenen Nacht und der Fortsetzung der Gespräche heute in Brüssel haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs noch nicht auf die Neubesetzung der Spitzenposten verständigt. Bundeskanzlerin Merkel und ihre Kollegen wollen morgen weiter beraten, teilte ein Sprecher von Ratspräsident Tusk mit.



Nach Angaben von Diplomaten liegt ein neuer Vorschlag vor. Dieser sieht den Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, Timmermans, als Kommissionspräsident vor. Dagegen hatten sich in der Nacht insbesondere die osteuropäischen Visegrad-Staaten gewandt. Aber auch einige Regierungschefs aus der konservativen Parteienfamilie EVP betonten, dass die EVP als stärkste Fraktion im Europäischen Parlament das Erstzugriffsrecht haben sollte. EU-Ratschef Tusk hatte die ganze Nacht lang in zahlreichen Einzelgesprächen versucht, einen Kompromiss auszuloten.