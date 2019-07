Der Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs über die Neubesetzung der Spitzenposten in der Europäischen Union wird heute in Brüssel fortgesetzt.

Umstritten ist der jüngste Vorschlag, wonach der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Timmermans, Kommissionspräsident werden soll und der EVP-Spitzenkandidat, Weber, Präsident des Europäischen Parlaments. Weber sagte am Abend im ZDF, das Ergebnis der Europawahl vom Mai, aus der die EVP als stärkste Fraktion im EU-Parlament hervorgegangen war, müsse sich jetzt in der Führung Europas widerspiegeln. Zugleich zeigte er sich kompromissbereit, ohne konkret zu werden.



Unterdessen teilten die Europäischen Grünen mit, sie würden die deutsche Grünen-Politikerin Ska Keller am Mittwoch für das Amt der Präsidentin des Europäischen Parlaments vorschlagen. Das Europaparlament kommt heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.