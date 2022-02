Russische Panzer (picture alliance/dpa/TASS)

Die russischen Aggressionen verletzten das Völkerrecht sowie die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Den Angaben zufolge soll es auf dem Treffen um den weiteren Umgang mit Moskau gehen und um zusätzliche Unterstützung für Kiew. Die EU hatte ebenso wie weitere westliche Länder Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland verhängt, weil es die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängig anerkannt hat. Das Außenministerium in Moskau kündigte als Reaktion deutliche Gegenmaßnahmen an.

Ukraine bereitet sich auf mögliche Invasion vor

In der Ukraine soll angesichts der befürchteten russischen Invasion der nationale Ausnahmezustand verhängt werden.

Er soll um Mitternacht beginnen und für zunächst 30 Tage gelten, wie aus dem entsprechenden Entwurf hervorgeht. Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsrates sind unter anderem Ausgangssperren möglich. Erforderlich ist noch die Zustimmung des Parlaments. Zuvor hatte die Regierung alle Landsleute aufgerufen, Russland zu verlassen. Die ukrainischen Streitkräfte begannen zudem mit der Einberufung von Reservisten.

Unterdessen wurden in der Ukraine offenbar erneut staatliche Internetseiten angegriffen. Wie die Regierung mitteilte, sind ihre Seite sowie jene des Parlaments und des Außenministeriums nicht mehr erreichbar. Die Ukraine wurde bereits in der Vergangenheit Opfer von Cyberattacken, für die sie Russland verantwortlich macht. Moskau bestreitet stets eine Beteiligung.

Von der Front in der Ost-Ukraine meldete die ukrainische Armee einen neuen Angriff der pro-russischen Aufständischen. Dabei sei ein Soldat getötet worden, hieß es.

