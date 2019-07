In Brüssel sind die Beratungen über die Besetzung der Spitzenposten in der Europäischen Union ins Stocken geraten.

Die Gespräche in großer Runde wurden in der Nacht für mehrere Stunden unterbrochen. EU-Ratspräsident Tusk nahm stattdessen Einzelgespräche auf, die er inzwischen beendet hat. Jetzt soll die große Runde wieder zusammenkommen.



Umstritten ist auf dem Sondergipfel vor allem die Frage, wer Nachfolger von Kommissionspräsident Juncker wird. Ein Personalpaket mit dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Timmermans als Kommissionspräsident stieß auf Widerstand bei den osteuropäischen Visegrad-Staaten und auch in der konservativen Parteienfamilie EVP. EU-Diplomaten erklärten in der Nacht, dieser Vorschlag sei vom Tisch. Tusk soll in den Einzelgesprächen neue Namen ins Spiel gebracht haben.



Die Personalfragen sind kompliziert, weil auch andere Posten zu besetzen sind, darunter der des EU-Ratspräsidenten und der des EU-Außenbeauftragten. Dabei sollen eine gerechte Verteilung auf die Parteienfamilien, ein regionaler Proporz sowie eine ausgewogene Mischung von Männern und Frauen beachtet werden.