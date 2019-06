Bundeskanzlerin Merkel erwartet vom EU-Sondergipfel über die künftige Besetzung der Spitzenposten in Brüssel keine rasche Lösung. So wie sich die Dinge darstellten, würden es keine sehr einfachen Beratungen, sagte Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel. EU-Ratspräsident Tusk hat dem Europaparlament ein mögliches Personalpaket für die Ämter vorgelegt. Demnach soll offenbar nicht der CSU-Politiker Weber, sondern der niederländische Sozialdemokrat Timmermans neuer Kommissionspräsident werden. Dagegen formiert sich jedoch Widerstand.

Der ungarische Ministerpräsident Orban warnte die europäischen Konservativen davor, Timmermans Ernennung zum Kommissionspräsidenten zu unterstützen. Dies wäre ein "historischer Fehler" und eine "Demütigung" für die Europäische Volkspartei, schrieb Orban in einem Brief an den EVP-Vorsitzenden Daul. Der tschechische Ministerpräsident Babis erkärte, Timmermans sei nicht geeignet, um Europa zusammenzubringen. Zudem habe er sich nicht sonderlich positiv gegenüber Osteuropa verhalten.



Weber und Timmermans waren als Spitzenkandidaten für Konservative und Sozialdemokraten bei der Europawahl angetreten. Sollte Tusk am Abend auf dem EU-Sondergipfel Timmermans als Kommissionschef vorschlagen, müsste die konservative EVP als Ausgleich andere Ämter erhalten. Wie es hieß, hat Tusk dafür die Posten des EU-Außenbeauftragten und des EU-Parlamentspräsidenten vorgeschlagen. Die Liberalen könnten den Nachfolger von Tusk stellen. Vakant ist zudem der Posten des Chefs der Europäischen Zentralbank, den derzeit der Italiener Draghi innehat.

Konflikt zwischen Rat und Parlament

Der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs hat das Recht, einen Nachfolger für Kommissionspräsidenten Juncker vorzuschlagen. Das Europaparlament will allerdings nur einen der Spitzenkandidaten bei der Europawahl zum Kommissionschef wählen. Der französische Präsident Macron und andere Regierungschefs sind eigentlich gegen das Spitzenkandidaten-Prinzip.



Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Caspary, hält dennoch weiter an EVP-Spitzenkandidat Weber für das Amt des Kommissionspräsidenten fest. Es sei ein Skandal, dass Sozialisten und Liberale aus machttaktischen Gründen versuchten, Weber zu demontieren, sagte Caspary im Deutschlandfunk. Er warf Frankreichs Präsident Macron vor, mit dem Widerstand gegen Weber die europäische Parteienfamilie schwächen zu wollen. Diese Arroganz sei nicht akzeptabel.