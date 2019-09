Die Europäische Union hat den Einsatz zur Unterstützung und Ausbildung der libyschen Küstenwache um weitere sechs Monate verlängert.

Ziel bleibe es, das Geschäftsmodell der Schleuser und Menschenhändler im südlichen zentralen Mittelmeer zu zerschlagen, teilte der Rat - die Vertretung der EU-Mitgliedstaaten - in Brüssel mit. Zudem trage die Operation "Sophia" zur Umsetzung des gegen Libyen gültigen Waffenembargos und zur Überwachung von Ölexporten bei. Wie schon in den vergangenen Monaten werden bei der Operation allerdings vorerst keine Schiffe zur Flüchtlingsrettung mehr eingesetzt. Grund dafür ist ein Veto der Regierung in Rom. Sie will nicht mehr akzeptieren, dass die bei Marineeinsätzen aufgenommenen Migranten ausschließlich nach Italien gebracht werden.



Die "Sophia"-Mission startete 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise.