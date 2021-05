Polen und Ungarn haben in einer geplanten Erklärung des EU-Sozialgipfels in Porto offenbar das Wort "Geschlechtergleichheit" verhindert.

Beide Länder hätten sich gegen den Begriff gestemmt, weil dieser "Raum für LGBT-Rechte schaffe", sagte ein EU-Diplomat der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem sehen Polen und Ungarn das "Gefüge ihrer christlichen Gesellschaften" in Gefahr, hieß es. Der Streit hätte die EU-Botschafter über Tage beschäftigt. In der aktuellen Erklärung sei nur noch von "Frauen und Männern" die Rede, was mögliche Verweise auf LGBT verhindere. Das englische Kürzel LGBT steht für lesbisch, schwul, bisexuell und transgender. Ungarns Regierungschef Orban sprach bei seiner Ankunft in Porto von einem ideologisch motivierten Ausdruck, dessen Bedeutung unklar sei. Ein Vertreter Polens sagte, der EU-Vertrag beziehe sich eben nicht auf die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auf die Gleichstellung von Frauen und Männern.

