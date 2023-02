Gipfeltreffen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der ukrainische Präsident Selenskij in Kiew. (AP/dpa/Efrem Lukatsky)

In den Gesprächen soll es um die weitere Unterstützung des Landes bei der Abwehr russischer Militärangriffe gehen. Außerdem hofft die Ukraine auf einen raschen Beginn der Verhandlungen über einen EU-Beitritt. Die Mitgliedsstaaten hatten dafür Reformen in dem Land zur Bedingung gemacht.

Bereits gestern, bei den Vorbereitungen des Gipfeltreffens, hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland in Aussicht gestellt. Es wäre das inzwischen zehnte.

Russlands Präsident Putin nahm erstmals zu den Panzerlieferungen Deutschlands an die Ukraine öffentlich Stellung. Anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges der Roten Armee über die deutsche Wehrmacht in Stalingrad erklärte Putin, auf dem Boden der Ukraine werde dann - so wörtlich - "wieder mit deutschen Waffen gegen Russland gekämpft". Die deutschen Leopard-2-Panzer sind dazu bestimmt, die Ukraine bei der Abwehr der russischen Angriffe zu unterstützen.

