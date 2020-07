Angesichts der schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise streben Bundeskanzlerin Merkel und die EU-Spitzen eine rasche Einigung beim milliardenschweren Wiederaufbaufonds an.

Es sei von wesentlicher Bedeutung, dass sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Sondergipfel in der kommenden Woche verständigten, hieß es in einer Erklärung der EU-Kommission. Merkel hatte am Abend in Brüssel Kommissionspräsidentin von der Leyen, Parlamentspräsident Sassoli und Ratspräsident Michel getroffen. Dabei ging es um den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU und den von der Kommission vorgeschlagenen 750 Milliarden Euro umfassenden Hilfsfonds. Bisher liegen die Positionen der 27 EU-Mitgliedstaaten dazu noch weit auseinander. Deutschland kommt während seiner EU-Ratspräsidentschaft eine Vermittlerrolle zu.