Die EU hat der Ukraine Unterstützung im Beitrittsprozess zur Europäischen Union zugesichert. (AP)

Ratspräsident Michel sagte vor dem Treffen, man werde Kiew bei jedem Schritt auf dem Weg zum Beitritt begleiten, erklärte Michel vor Beginn des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem Entwurf für eine gemeinsamen Erklärung des Gipfels. Darin heißt es demnach, die EU werde die Ukraine und das ukrainische Volk gegen den anhaltenden russischen Angriffskrieg unterstützen, solange es nötig sei.

Überschattet wurde der Beginn des Gipfels von einem landesweiten Luftalarm. Ob dieser Auswirkungen auf das Treffen hatte, blieb zunächst unklar. Zum genauen Ablauf der Gespräche wurden aus Sicherheitsgründen keine Angaben gemacht. Mitgeteilt wurde lediglich, dass es unter anderem eine Arbeitssitzung und eine Pressekonferenz geben soll.

Wie realistisch ist ein rascher Beitritt zur EU?

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern baldige Gespräche über einen EU-Beitritt gefordert. Die Ukraine habe den Beginn der Verhandlungen noch in diesem Jahr verdient, sagte er.

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter, hält einen EU-Beitritt der Ukraine in den kommenden zwei Jahren für unrealistisch. Er sagte im ARD-Fernsehen, ein EU-Beitritt der Ukraine sei in fünf oder sechs Jahren angemessen. Es sei kaum vorstellbar, ein Land aufzunehmen, in dem im Moment Krieg herrsche.

Der Grünen-Politiker betonte, zudem müsse die Ukraine für einen EU-Beitritt gewisse Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel bei der Bekämpfung der Korruption oder in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit. Man wolle auf keinen Fall erleben, dass sich weitere Beitrittskandidaten so entwickelten wie Ungarn, wo die Rechtsstaatlichkeit und die Meinungsfreiheit zerstört worden seien.

Beitrittswunsch in der Verfassung

Die Ukraine hat den Beitrittswunsch zur EU in der Verfassung festgeschrieben. Sie ist seit 2022 offiziell EU-Beitrittskandidat. EU-Funktionäre gehen von jahrelangen Verhandlungen aus. Vor allem die Korruption in der Ukraine steht einem Beitritt des Landes im Weg.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.