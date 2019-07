Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf die Besetzung der EU-Spitzenposten verständigt. Wie Ratspräsident Tusk mitteilte, wird Bundesverteidigungsministerin von der Leyen offiziell für das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission nominiert.

Der belgische Regierungschef Michel soll EU-Ratspräsident werden. Der spanische Außenminister Borrell ist als EU-Außenbeauftragter nominiert, die französische IWF-Chefin Lagarde Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden.

Parlament stimmt über von der Leyen ab

Bundeskanzlerin Merkel sagte, es handele sich um ein gutes Personaltableau. Es sei wichtig gewesen, dass es eine große Einigkeit gegeben habe. Jeder habe sich bewegen müssen und habe sich bewegt. Jetzt gehe es darum, beim Europäischen Parlament für die Personalie von der Leyen zu werben.



Die Kanzlerin ergänzte, dass sie sich bei der Abstimmung über die Nominierung der Verteidigungsministerin enthalten habe, weil es innerhalb der deutschen Regierungskoalition keine Einigkeit gegeben habe. Sie selbst habe von der Leyen nicht für den Posten vorgeschlagen. Es freue sie aber, dass die bisherige Verteidigungsministerin so viel Vertrauen in den anderen Ländern genieße. Die Kandidatin von der Leyen muss aber noch vom Europäischen Parlament bestätigt werden.



Allerdings ist ungewiss, ob sie die nötige Mehrheit im Europaparlament bekommt. Die Fraktionsspitze der Sozialdemokraten zeigte sich tief enttäuscht über den Vorschlag. Auf Twitter schrieb die SPD: "Ein Verrat an der europäischen Demokratie. Diesem Personaltableau kann das Europäische Parlament nicht zustimmen."



Die kommissarischen SPD-Vorsitzenden Dreyer, Schwesig und Schäfer-Gümbel sprachen sich gegen von der Leyen aus. Dass eine Politikerin zum Zuge komme, die nicht zur Wahl gestanden habe, könne nicht überzeugen, erklärten sie. Der Versuch, die EU zu demokratisieren, werde ad absurdum geführt. Auch die Grünen im Europaparlament lehnen die Personalien ab. Fraktionschefin Keller sagte, diese "Hinterzimmer-Lösung" nach Tagen der Verhandlungen sei grotesk.

Weber soll Parlamentspräsident werden - mit einem Sozialdemokraten

Vizepräsident und Vizepräsidentin der Kommission sollen laut Merkel die Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten und der Liberalen, Frans Timmermans und Margrethe Vestager werden. Die Mitgliedsländer schlagen dem Parlament zudem vor, die fünfjährige Amtszeit des Präsidenten auf einen Kandidaten der Sozialdemokraten und einen der EVP-Fraktion aufzuteilen.



Merkel sagte, für die EVP komme dafür der bisherige Spitzenkandidat und CSU-Politiker Weber in Betracht. Der CSU-Vorsitzende Söder wertete die Niederlage für Weber um den Posten des künftigen EU-Kommissionspräsidenten als Niederlage für die Demokratie und für Europa. Gleichwohl trage die CSU die Nominierung von der Leyens mit, sagte Söder. Weber werde weiter in Europa im Spiel bleiben, weil er als Fraktionsvorsitzender und dann als Parlamentspräsident eine zentrale Rolle spiele.



Die Staats- und Regierungschefs standen unter Zeitdruck, weil sie ihre Vorschläge für die EU-Spitzenämter besetzen wollen, bevor am Mittwoch das neugewählte Europaparlament seinen Präsidenten wählt.