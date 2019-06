Bundeskanzlerin Merkel ist nach den gescheiterten Beratungen über die Vergabe der EU-Spitzenposten weiter zuversichtlich, eine rasche Einigung zu erzielen.

Man sei noch gut im Zeitplan, sagte Merkel zum Abschluss des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. In den kommenden Tagen werde es weitere Beratungen zwischen den europäischen Parteienfamilien geben, um bis zum 2. Juli eine Lösung zu finden, betonte Merkel. Dabei geht es vor allem um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Juncker sowie um die Besetzung vier weiterer Spitzenposten. Aus Diplomatenkreisen hieß es, die Bundeskanzlerin habe heute nochmals mit dem französischen Präsidenten Macron über Personalfragen gesprochen.



Ein weiteres Thema des Gipfels waren die Finanzen. In der Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs hieß es, die Finanzierung des Eurozonen-Budgets solle als vorrangig angesehen werden. Auch solle die Reform des Euro-Rettungsfonds ESM bis Ende 2019 abgeschlossen werden. Merkel sprach hier von Fortschritten. Mit Blick auf die Beschlüsse des Gipfels zum Klimaschutz erklärte die Kanzlerin, diese seien besser als erwartet. Die große Mehrheit der EU-Länder sei für eine klimaneutrale Wirtschaft und stehe hinter dem Pariser Klimaabkommen.



Gestern hatten sich die Teilnehmer nicht auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 festgelegen können. Umweltschutzorganisationen und Grüne zeigten sich enttäuscht.