Bundesfinanzminister Scholz wirft der CDU in der Debatte über die Neubesetzung europäischer Spitzenposten eine rein parteitaktische Motivation vor.

Die Diskussion, ob es der CDU mehr nütze, den EU-Kommissionspräsidenten mit einem Kandidaten besetzen zu können, oder ob es praktischer wäre, einen Deutschen an die Spitze der EZB zu setzen, sei eine parteipolitische Debatte, sagte Scholz der "Welt am Sonntag". Er sei irritiert darüber, dass solche parteitaktischen Überlegungen für eine Staatsangelegenheit gehalten würden.



Das "Handelsblatt" hatte berichtet, Kanzlerin Merkel setze nicht mehr darauf, dass Bundesbank-Chef Weidmann an die Spitze der Europäischen Zentralbank rücke, sondern wolle einen Deutschen an der Spitze der EU-Kommission durchsetzen. Gute Chancen haben könnte dabei der Anwärter für die Spitzenkandidatur der konservativen EVP für die Europawahl, CSU-Vizechef Weber.