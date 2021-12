EU-Sportminister fordern mehr Transparenz bei Vergabe von Großveranstaltungen. (dpa / picture allaiance / Sharil Babu)

In einer gemeinsamen Erklärung mahnten sie zudem die Wahrung demokratischer Prinzipien an. Korruption, Manipulation, undurchsichtige Verfahren und undemokratische Entscheidungsfindungen gefährdeten die Kernwerte des Sports, heißt es in dem Appell. Zuletzt hatte die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 an Peking sowie die der Fußball-WM im kommenden Jahr an Katar wegen der Menschenrechtslage in den jeweiligen Austragungsländern für Kritik gesorgt.

