EU-Ratspräsident Michel erklärte, er habe die 27 EU-Staats- und Regierungschefs für den Nachmittag eingeladen, um darüber zu diskutieren, wie man Russland für seine Handlungen zur Rechenschaft ziehen könne. Es gehe darum, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu schützen und die Ukraine und ihre Bevölkerung zu unterstützen. "Die Anwendung von Gewalt und Zwang zur Veränderung von Grenzen haben im 21. Jahrhundert keinen Platz", so Michel.

Hintergrund sind Befürchtungen, dass Russland es nicht bei einer Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine belassen könnte, sondern militärisch in der Ukraine vorgehen will. Am Abend wurde gemeldet, dass die Separatistenführer in der Ostukraine den russischen Präsidenten Putin um militärische Hilfe gebeten haben. Die Chefs der Volksrepubliken Luhansk und Donezk hätten um Beistand gebeten, um Angriffe von der ukrainischen Armee abzuwehren, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge mit.

Noch vor dem EU-Sondergipfel finden Beratungen der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten statt. Zu dem virtuellen Treffen hat Bundeskanzler Scholz eingeladen. Es soll den G7-Gipfel Ende Juni in Schloss Elmau vorbereiten.

Erste Strafmaßnahmen beschlossen

Die EU-Sanktionen gegen Russland haben die 27 Mitgliedsstaaten bereits formell gebilligt. Sie zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel Russlands ab. Die USA verhängen laut Präsident Biden Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Erdgas-Pipeline Nordstream 2. Demnach betreffen die Strafmaßnahmen die in der Schweiz ansässige Nord Stream 2 AG und deren Geschäftsführung. Zuvor hatte die Bundesregierung die Inbetriebnahme der deutsch-russischen Pipeline gestoppt.

Ukraine bereitet sich auf mögliche Invasion vor

In der Ukraine wurde angesichts der befürchteten russischen Invasion der nationale Ausnahmezustand verhängt. Er soll für zunächst 30 Tage gelten. Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsrates sind unter anderem Ausgangssperren möglich. Zuvor hatte die Regierung alle Landsleute aufgerufen, Russland zu verlassen. Die ukrainischen Streitkräfte begannen zudem mit der Einberufung von Reservisten.

Unterdessen wurden in der Ukraine offenbar erneut staatliche Internetseiten angegriffen. Wie die Regierung mitteilte, sind ihre Seite sowie jene des Parlaments und des Außenministeriums nicht mehr erreichbar. Die Ukraine wurde bereits in der Vergangenheit Opfer von Cyberattacken, für die sie Russland verantwortlich macht. Moskau bestreitet stets eine Beteiligung.

Russland wirft Ukraine erneut "Völkermord" vor

Der russische UNO-Botschafter Nebensja hat der Ukraine einen "Völkermord" in den Separatistengebieten im Osten des Landes vorgeworfen. In einer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York forderte er die Weltgemeinschaft auf, der Regierung in Kiew Einhalt zu gebieten. Die Tatsache, dass Zehntausende aus den Regionen Luhansk und Donezk nach Russland geflohen seien mache deutlich, wie schlecht die Regierung mit den Menschen dort umgehe, sagte Nebensja. Man werde nicht zurückhaltend mit jenen umgehen, die in der Ostukraine den Frieden gefährdeten.

Den Vorwurf eines Völkermords hatte bereits Russlands Präsident Putin erhoben - ohne diesen zu belegen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes wies die Darstellung zurück. Nichts weise darauf hin, dass es in der Ostukraine einen Völkermord gebe oder gegeben habe. Dies werde auch von unabhängigen Beobachtern wie der OSZE so gesehen. Er fügte hinzu, wenn man solche Vorwürfe erhebe, sei es der richtige Weg, umfassende Transparenz herzustellen. Dazu müssten unabhängige Beobachterinnen und Beobachter eingeladen werden.

