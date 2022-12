Brüssel

EU-Staaten beschließen Einfrieren von Geldern für Ungarn

Die Staaten der Europäischen Union haben sich darauf verständigt, für Ungarn vorgesehene EU-Zahlungen in Höhe von 6,3 Milliarden Euro einzufrieren. Den Beschluss fasste eine deutlich ausreichende Mehrheit der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten auf einer Sitzung in Brüssel. Dies gab die tschechische Ratspräsidentschaft in der Nacht bekannt.

13.12.2022