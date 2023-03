Klimapolitik

EU-Staaten beschließen endgültig weitgehendes Verbrenner-Aus ab 2035

In der Europäischen Union dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Die EU-Staaten beschlossen am Mittag in Brüssel ein weitgehendes Aus für Autos mit Verbrennungsmotor.

28.03.2023