Russischer Angriffskrieg

Symbolbild zum Thema Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland (imago images / Ralph Peters)

Die EU-Staats- und Regierungschefs gaben bei ihrem Treffen in Brüssel Mittel in Höhe von bis zu 18 Milliarden Euro frei. Damit sollen unter anderem Krankenhäuser und Schulen in der Ukraine finanziert werden. Die EU stellt das Geld in Form vergünstigter Kredite zur Verfügung - in monatlichen Raten von jeweils 1,5 Milliarden Euro.

Auf Botschafterebene brachte die EU weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg. Das inzwischen neunte Maßnahmenpaket beinhaltet Einreise- und Vermögenssperren für fast 200 Personen und Organisationen sowie neue Exportbeschränkungen für Güter, die zivil und militärisch genutzt werden können. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Strittig blieb die Einführung eines Gaspreisdeckels. Mit diesem Thema sollen sich am Montag noch einmal die EU-Energieminister befassen. Bundeskanzler Scholz äußerte die Hoffnung, dass der Gaspreisdeckel so hoch ausfalle, dass er niemals relevant werde. Kritiker wenden ein, dass er in diesem Fall wirkungslos bliebe.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.