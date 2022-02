Ukrainischer Präsident Selenskyj: Die EU hat eine Milliardenhilfe für sein Land gebilligt (Archivbild) (imago / Ukrinform / Evgen Kotenko)

Die Ständigen Vertreter der Mitgliedsländer stimmten in Brüssel einem Vorschlag der EU-Kommission zu, dem Land weitere Unterstützung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro bereitzustellen. Die Kredit-Nothilfe soll angesichts der Bedrohung durch Russland vor allem die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Ukraine sichern. Sie soll innerhalb eines Jahres in zwei Tranchen ausgezahlt werden.

Nötig ist noch die Zustimmung des Europaparlaments, die als sicher gilt.

