Russischer Angriffskrieg

Finanzhilfen für die Ukraine

Die Europäische Union kann die Ukraine im kommenden Jahr weiter finanziell unterstützen. Die EU-Staats- und Regierungschefs gaben bei ihrem Treffen in Brüssel Mittel in Höhe von bis zu 18 Milliarden Euro frei. Damit sollen unter anderem Krankenhäuser und Schulen in der Ukraine finanziert werden. Die EU stellt das Geld in Form vergünstigter Kredite zur Verfügung - in monatlichen Raten von jeweils 1,5 Milliarden Euro.

Neuntes Sanktionspaket gegen Russland

Auf Botschafterebene brachte die EU weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg. Das inzwischen neunte Maßnahmenpaket beinhaltet Einreise- und Vermögenssperren für fast 200 Personen und Organisationen sowie neue Exportbeschränkungen für Güter, die zivil und militärisch genutzt werden können. Die EU reagiert damit auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Beitrittskandidaten-Status für Bosnien-Herzegowina

Die Europäische Union hat Bosnien-Herzegowina offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Beitrittsverhandlungen sollen aber erst beginnen, wenn bestimmte Reformen erfüllt sind. Grund für den Kandidatenstatus ist auch die Sorge, dass sich Bosnien-Herzegowina andernfalls Richtung Russland oder China orientieren könnte. Das Balkanland wartet seit vielen Jahren auf die Mitgliedschaft in der EU.

Keine Einigung auf Gaspreisdeckel

Strittig blieb die Einführung eines Gaspreisdeckels. Mit diesem Thema sollen sich am Montag noch einmal die EU-Energieminister befassen. Bundeskanzler Scholz äußerte die Hoffnung, dass der Gaspreisdeckel so hoch ausfalle, dass er niemals relevant werde. Kritiker wenden ein, dass er in diesem Fall wirkungslos bliebe.

Im Gespräch war zuletzt eine Obergrenze für den europäischen Referenzpreis von 180 bis 220 Euro pro Megawattstunde. Die EU-Kommission hatte 275 Euro vorgeschlagen. Ein solcher Wert wurde selbst auf dem Höhepunkt der Gaskrise im August nicht erreicht.

EU-Kommission soll Antwort auf US-Subventionen finden

Auch eine gemeinsame Reaktion auf das US-Subventionsprogramm für die heimische Industrie blieb der EU-Gipfel schuldig. Die Staats- und Regierungschefs vereinbarten zwar grundsätzlich, die europäische Wirtschaft zu stärken. Allerdings soll die EU-Kommission dafür zunächst bis Ende Januar konkrete Vorschläge erarbeiten. Die EU befürchtet durch das US-Subventionsprogramm Nachteile im transatlantischen Wettbewerb.

