Die EU-Staaten haben die Einführung eines europäischen Kurzarbeitergeldes wegen der Coronakrise beschlossen.

Wie der Rat der EU mitteilte, stimmten alle 27 EU-Mitglieder den Plänen zu. Das Konzept mit dem Namen "Sure" soll Kurzarbeiterprogramme und ähnliche Maßnahmen mit Krediten von bis zu 100 Milliarden Euro unterstützen. Dadurch will man Massenentlassungen und Firmenpleiten verhindern. Das Programm soll rückwirkend vom 1. Februar zunächst bis Ende 2022 laufen. Es handle sich um ein wichtiges Sicherheitsnetz zum Schutz von Arbeitsplätzen, sagte der kroatische Finanzminister Maric. Kroatien ist derzeit Vorsitzender des EU-Rats. Ob "Sure" wie geplant zum 1. Juni starten kann, ist allerdings wegen der noch nötigen Ratifizierung der Finanzierungsvereinbarung durch nationale Parlamente unklar.

