Ukraine-Krieg

EU-Staaten einigen sich beim Erdöl auf Teil-Embargo gegen Russland

Die EU-Staaten haben sich auf ein Erdöl-Embargo gegen Russland geeinigt. Ein Kompromiss sieht vor, mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU mit einem Einfuhrverbot zu belegen. Das teilte EU-Ratspräsident Michel in der Nacht während des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel auf Twitter mit.

31.05.2022