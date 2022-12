EU-Staaten haben weitere russische Vermögenswerte eingefrohren und beschlagnahmt - unter anderem diese Luxusjacht in Bremen (Sina Schuldt/dpa)

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von EU-Statistiken, wonach am meisten Vermögen von russischer Oligarchen und Unternehmen in Belgien gesperrt wurde. Dahinter folgen demnach Luxemburg und Italien. In Deutschland wurden Vermögenswerte von 2,2 Milliarden Euro eingefroren.

Die Europäische Union hat seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar wiederholt Sanktionen gegen Russland verhängt. Auf ihrem EU-Gipfel im Oktober hatten die Staats- und Regierungschefs die Kommission aufgefordert, zu prüfen, wie eingefrorene russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden könnten. Dazu hat die Kommission inzwischen Vorschläge vorgelegt.

